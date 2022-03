Hannover

Bislang 1700 Menschen in Landesaufnahmebehörde angekommen

11.03.2022, 13:27 Uhr | dpa

Natascha und ihre Mutter kommen an einem Grenzübergang aus der Ukraine an. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Rund 1700 Menschen aus der Ukraine sind seit Beginn des Krieges an den Standorten der Landesaufnahmebehörde in Niedersachsen eingetroffen. Das teilte ein Sprecher des Innenministeriums am Freitag in Hannover mit. Die tatsächliche Zahl der angekommenen Flüchtlinge dürfte seinen Worten zufolge aber deutlich höher sein, weil viele Menschen bei Verwandten, Freunden oder in den Kommunen direkt unterkommen.

Von einem am Donnerstag in der Nähe von Hannover angekommenen Sonderzug mit rund 650 Ukraine-Flüchtlingen seien etwa 50 in Niedersachsen geblieben, ein Großteil sei weitergereist. Der Messebahnhof in Laatzen wurde als Drehkreuz zur Verteilung von Ukraine-Flüchtlingen eingerichtet. Für viele geht es dann weiter in andere Bundesländer.

Auf dem angrenzenden Messegelände sollen laut Landeshauptstadt weitere Plätze für Flüchtlinge entstehen. Aktuell werde die Anmietung der Halle 26 auf dem Messegelände vorbereitet, hatte die Stadt am Donnerstag mitgeteilt.