Nürnbergs Matchplan gegen Dresden: "Komplett an die Grenze"

18.03.2022, 15:20 Uhr | dpa

Nach vier Siegen in Serie hat "Club"-Coach Robert Klauß vor zu hohen Erwartungen im Spiel gegen das abstiegsbedrohte Dynamo Dresden gewarnt. "Für mich ist Dresden kein leichter Gegner. Gegen vermeintlich richtig gute Gegner haben sie sehr gute Leistungen abgerufen", sagte Klauß vor dem Heimspiel des 1. FC Nürnberg am Sonntag (13.30 Uhr). Seine Mannschaft sei gefordert, "komplett an die Grenze" zu gehen.

Eine Schwachstelle bei den abstiegsbedrohten Sachsen hat der 37-Jährige bereits ausgemacht. Die Dresdner neigten zu kleinen Fehlern, "wenn man sie stresst", erklärte Klauß. Die Franken, die an den Aufstiegsplätzen kleben, müssten daher aggressiv agieren und von Beginn an präsent sein.

Der FCN-Trainer kann dabei auf einen breiten Kader zurückgreifen. Rechtsverteidiger Kilian Fischer konnte nach seiner Kapselreizung am Sprunggelenk wieder ohne Probleme trainieren. "Ist also spielfähig und wird im Kader stehen", sagte Klauß.