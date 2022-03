Hannover

Arbeitsmarkt hat sich nach zwei Jahren Pandemie erholt

20.03.2022, 09:13 Uhr | dpa

Der Arbeitsmarkt in Niedersachsen hat sich nach zwei Jahren Pandemie weitgehend von den Folgen erholt. "In Niedersachsen haben wir bei Arbeitslosigkeit, Beschäftigung und Personalnachfrage wieder das Vorkrisenniveau erreicht", sagte der Chef der Regionaldirektion Niedersachsen-Bremen der Bundesagentur für Arbeit, Johannes Pfeiffer. In Bremen übertreffe der Arbeitsmarkt bei Beschäftigung und Personalnachfrage das Vorkrisenniveau. Die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf die Wirtschaft stünden aber noch nicht fest.

Zuletzt standen nach Angaben der Agentur mehr als 3,1 Millionen Menschen in einem sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis - mehr, als vor der Pandemie. Ohne die Corona-Krise wäre das Niveau der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung heute wahrscheinlich noch höher, da das Wachstum durch den Einbruch zu Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 unterbrochen wurde. Als Folge des ersten Lockdowns sackte die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze im Juli 2020 auf etwas über 3,0 Millionen ab.

Auch im Land Bremen waren mit 342.700 Menschen mehr Personen in einem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis als vor Ausbruch der Pandemie. Im Juli 2020 waren in dem Zwei-Städte-Bundesland wegen des ersten Lockdowns nur 331.300 Menschen in einem sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis.

Die Arbeitslosenzahlen hatten genau vor einem Jahr den Höhepunkt erreicht, so die Agentur für Arbeit, auch wegen der Auswirkungen des zweiten Lockdowns. Im Februar 2021 waren in Niedersachsen 269.037 Menschen arbeitslos gemeldet, in Bremen waren es 42.510 Menschen. Abgesehen von einem saisonal bedingten Anstieg im Januar sinke seitdem die Arbeitslosigkeit wieder - im Februar 2022 waren in Niedersachsen 95.000 Menschen arbeitslos. In Bremen verzeichnet die Agentur für Arbeit allerdings eine kontinuierlich angestiegene Langzeitarbeitslosigkeit, die von 14 459 Betroffenen im Februar 2020 auf 17.624 im Februar 2022 kletterte.