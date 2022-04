Hannover

Schriftliche Abiturprüfungen starten in Niedersachsen

20.04.2022, 06:48 Uhr | dpa

Mit der schriftlichen Klausur im Fach Geschichte beginnen am Donnerstag die Abiturprüfungen in Niedersachsen. Am Freitag folgt dann laut Kultusministerium Kunst, in der kommenden Woche unter anderem Deutsch und Englisch. Am 12. Mai enden die schriftlichen Prüfungen mit Sport und Informatik. Das Ministerium rechnet mit rund 31.000 Prüflingen. Nachschreibetermine sind vom 16. Mai bis zum 10. Juni vorgesehen. Die mündlichen Abiturprüfungen sind vom 16. Mai bis zum 3. Juni angesetzt.

Sollten Schüler zu den Prüfungsterminen erkrankt oder von Corona-Quarantänemaßnahmen betroffen sein, so könnten zunächst Nachschreibetermine genutzt werden. Sollte dies auch nicht möglich sein, so fände für diese Schüler eine dezentrale Prüfung statt.

Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) hatte jüngst mit Blick auf die Corona-Pandemie gesagt, dass die Lage bei den Prüfungen in diesem Jahr nicht mit 2020 oder 2021 vergleichbar sei, weil flächendeckend Präsenzunterricht angeboten werden konnte. Aber dennoch habe man es nach wie vor mit einer Sonderlage zu tun, weil der aktuelle Abi-Jahrgang die gesamte Oberstufe unter Coronabedingungen absolviert habe.