Niedersachsen will "Digitale Dörfer" landesweit ermöglichen

Das bisher auf den SĂŒden begrenzte Projekt "Digitale Dörfer Niedersachsen" wird auf das ganze Land ausgeweitet. In dem Projekt werden BĂŒrgerinnen und BĂŒrger ĂŒber eine Softwareplattform vernetzt und können mit der kommunalen Verwaltung in Kontakt treten. FĂŒr die aktuelle Erprobung sind laut Ministerium mehr als 3900 Nutzer registriert, sieben "Digitale Dörfer" sind in den Landkreisen Holzminden, Northeim, Göttingen und Goslar gestartet. Weitere acht stehen demnach kurz vor der Freischaltung.