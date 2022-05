Tödlicher Streit in Niedersachsen: Eine 35-Jährige kommt auf der Straße ums Leben. Ein Mann hatte sie zuvor mit einem Messer tödlich verletzt.

Eine Frau ist in Burgdorf (Region Hannover) von einem Mann mit einem Messer getötet worden. Die 35-Jährige sei trotz Reanimation noch am Tatort gestorben, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag.