Organisationen: Gleichstellung von Menschen mit Behinderung

Mit Aktionen und Veranstaltungen beteiligen sich am Donnerstag zahlreiche Organisationen in Niedersachsen und Bremen am Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen. Unter dem bundesweiten Motto "Tempo machen für Inklusion - barrierefrei zum Ziel!" fordern sie mehr Teilhabe und Selbstbestimmung.

In Bremen tagt das Behindertenparlament in den Räumen der Bremischen Bürgerschaft. Die Mitglieder wollen über die Lebensbedingungen von geflüchteten Menschen mit Behinderungen aus der Ukraine sprechen. Weitere Themen sind die Bezahlung von Beschäftigten in Werkstätten und die Wohnverhältnisse. Die Mitglieder des Bremer Behindertenparlaments treffen sich in der Regel ein Mal im Jahr.