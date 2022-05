Autotuner treffen sich am Expo-Park: Suche nach Alternative

Viele Mitglieder der Autotuning-Szene haben sich am Freitagabend erneut mit ihren Wagen am ehemaligen Expo-GelĂ€nde in Hannover versammelt. Die Polizei kontrollierte etliche der Fahrzeuge in der NĂ€he der Messe, und auch an anderen Orten rund um die Landeshauptstadt. Nach Auskunft eines Beamten vom Samstag gab es dabei keine grĂ¶ĂŸeren AuffĂ€lligkeiten. Mitte April waren bei ÜberprĂŒfungen zum Saisonstart der Tuner in Niedersachsen und Bremen noch mehrere aufgerĂŒstete Autos aus dem Verkehr gezogen worden.