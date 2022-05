50 Schulen starten vorzeitig mit Informatik als Pflichtfach

Im Sommer 2023 wird Informatik ein Pflichtfach an Niedersachsens Schulen - einige Schulen starten allerdings schon im kommenden Schuljahr damit. Wie das Kultusministerium in Hannover auf Anfrage mitteilte, erhalten 49 Schulen die M├Âglichkeit, den Pflichtunterricht schon nach den Sommerferien einzuf├╝hren. Ob sie den Unterricht zuerst in den Jahrg├Ąngen 9 oder 10 oder in beiden parallel anbieten, k├Ânnen diese Schulen eigenverantwortlich entscheiden. Voraussetzung war, dass die Schulen bereits ├╝ber gen├╝gend geeignete Informatiklehrer verf├╝gen.