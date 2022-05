Niedersachsen: Vier Kliniken profitieren von Sondergeldern

Bauvorhaben an vier nieders├Ąchsischen Kliniken werden durch Sondergelder unterst├╝tzt. Daf├╝r stehen in diesem Jahr 30 Millionen Euro zur Verf├╝gung, wie die Staatskanzlei am Dienstag in Hannover mitteilte. Das Kabinett sei den Vorschl├Ągen des Gesundheitsministeriums gefolgt.