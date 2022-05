Tui-Gruppe blickt auf Wintergeschäft zurück

Der Tui-Konzern zieht heute Zwischenbilanz vor dem Start der Sommer-Reisesaison 2022. Vorstandschef Fritz Joussen stellt die Zahlen aus dem ersten Gesch├Ąftshalbjahr vor, das im Oktober begonnen hatte. Der Winter ist f├╝r die gro├čen Reiseanbieter in der Regel weniger bedeutend - diesmal soll er angesichts der R├╝cknahme von Corona-Einschr├Ąnkungen in vielen Urlaubsl├Ąndern aber auch eine finanzielle Basis f├╝r die buchungsst├Ąrkere Zeit bilden.

Der deutsche Staat unterst├╝tzte Tui in der Pandemie mit Milliarden. Ein Teil der Kreditlinien wurde bereits zur├╝ckgegeben, doch das Gesch├Ąft muss nun ebenso zumindest in die N├Ąhe des urspr├╝nglichen Niveaus zur├╝ckkehren. Joussen h├Ąlt das f├╝r m├Âglich. In einem Brief an die Besch├Ąftigten schrieb er: "Trotz des anhaltenden Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine und der Folgen des Krieges ist die Nachfrage nach Reisen bei unseren Kunden ungebrochen hoch." Das Ostergesch├Ąft sei gut gewesen. "Der positive Trend der letzten Wochen verstetigt sich. Wir k├Ânnen einen guten Sommer 2022 erwarten."