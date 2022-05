Teure Energie und Corona schmälern Geschäft bei Continental

Stabil war zum Jahresstart das Reifengeschäft dank eines gestiegenen Absatzes und einer für Continental guten Preisentwicklung. Der Dax-Konzern verwies hier besonders auf Ersatzreifen für Pkw und Nutzfahrzeuge, die weiter stark nachgefragt würden. Dies sowie die höheren Kosten der nötigen Rohstoffe könnten die Preise für die Kunden anwachsen lassen.

Insgesamt konnte Continental in den Monaten Januar bis März im Jahresvergleich seinen Umsatz von 8,6 auf 9,3 Milliarden Euro ausbauen. Vor Zinsen und Steuern sowie um Sondereffekte bereinigt sank hingegen das Betriebsergebnis um fast 40 Prozent auf knapp 439 Millionen Euro. Das "zunehmend turbulente Marktumfeld" schlug sich in teureren Rohmaterialien wieder, auch die Chipkrise ist noch lange nicht ausgestanden und belastet die Lieferketten. An Mehrausgaben erwartet Continental eine Summe von mindestens 3,5 Milliarden Euro.

Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben seinen Einkauf auf mehrere Quellen verteilt - mit den Abnehmern der Produkte werde zudem daran gearbeitet, "die Belastung aus den gestiegenen Kosten gemeinsam zu tragen". Auch sollen erhöhte Pufferbestände den eigenen Bedarf an Rohstoffen und bestimmten Vorprodukten jetzt besser absichern.

Während die Autoproduktion besonders in Europa und den USA zu Beginn des Jahres spürbar zurückging, zog sie in China wieder an. Die Entwicklung in Asien wurde allerdings gleich wieder von den neuen harten Pandemie-Einschränkungen ausgebremst, welche die Führung in Peking und lokale Behörden nach weiteren Corona-Ausbrüchen verhängt hatten. Dies schwächt inzwischen auch den gesamten Welthandel.