Gewitter und Starkregen in Niedersachsen

Es wird nass, und zwar richtig: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet für Niedersachsen am Donnerstag und vor allem am Freitag mit kräftigen Gewittern und mit Starkregenfällen in vielen Landesteilen. Am Freitag sei südlich der Linie nördliches Emsland - Bremen - Wendland mit Gewittern und kräftigem Regen mit bis zu 40 Litern pro Quadratmetern zu rechnen, sagte am Mittwoch ein Meteorologe des DWD in Hamburg. Aber auch nördlich davon sei mit kräftigem, flächigem Regen zu rechnen. Auch hier können bis zu 20 Liter Regen pro Quadratmeter fallen.