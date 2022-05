9-Euro-Ticket: Niedersachsen bestellt zusätzliche Bahnwagen

Wegen des geplanten 9-Euro-Monatstickets f├╝r den Nahverkehr werden in Niedersachsen ab Juni viele Fahrg├Ąste erwartet. Mit l├Ąngeren Z├╝gen will die Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen (LNVG) deshalb mehr Platz schaffen. "Wir haben den Einsatz zus├Ątzlicher Wagen bestellt, um Z├╝ge zu verl├Ąngern", sagte LNVG-Gesch├Ąftsf├╝hrin Carmen Schwabl in einer Mitteilung am Freitag. "Wir w├╝rden gerne auch mehr zus├Ątzliche Z├╝ge fahren lassen, aber das geht leider nur sehr eingeschr├Ąnkt. Die Kapazit├Ąten fehlen - und lassen sich auch nicht von einem Tag auf den anderen schaffen", so Schwabl.