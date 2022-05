Zwei Verletzte: Elektrobus von Brückengeländer durchbohrt

Das ging noch einmal mehr oder weniger glimpflich aus: Ein Linienbus ist in Hannover bei einem Unfall von einem Br├╝ckengel├Ąnder durchbohrt worden. Ein Fahrgast, eine 59 Jahre alte Frau, habe leichte Kopfverletzungen erlitten, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Auch der ebenfalls 59 Jahre alte Fahrer wurde leicht verletzt. Beide kamen ins Krankenhaus, mehr Menschen waren nicht in dem Bus. Der Schaden wurde auf knapp 510.000 Euro gesch├Ątzt.