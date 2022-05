Niedersächsische AfD wählt Landesvorsitzenden

Bei einem Parteitag am Samstag in Hannover (10.00 Uhr) wÀhlt die AfD einen Landesvorsitzenden. Ob der Landesvorsitzende Jens Kestner wieder antreten wird, war ebenso wenig bekannt wie auch mögliche andere Kandidaten. Der Landesverband gilt seit lÀngerer Zeit als zerstritten.

Dem Politikjournal "Rundblick" zufolge könnte es bei dem Parteitag um die Zukunft des umstrittenen AfD-Landeschefs Kestner gehen, gegen den ein Parteiausschlussverfahren lĂ€uft. Eine Gruppe von Parteimitgliedern mit UnterstĂŒtzung der AfD in Hannover wolle Kestner stĂŒrzen, hieß es jĂŒngst in einem Bericht.

Am Samstag sind nach Polizeiangaben mehrere Gegendemonstrationen rund um den SchĂŒtzenplatz, wo der Parteitag abgehalten wird, angekĂŒndigt. Hunderte Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden erwartet, aufgerufen haben etwa der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) sowie Jugendorganisationen von mehreren Parteien

Am Sonntag will die Partei zudem ihr Wahlprogramm fĂŒr die am 9. Oktober anstehende Landtagswahl beschließen. Bei der Landtagswahl 2017 kam die AfD auf 6,2 Prozent. 2020 hatte die Landtagsverwaltung die AfD-Fraktion im niedersĂ€chsischen Landtag aufgelöst, nachdem drei der neun Mitglieder die Fraktion wegen eines FĂŒhrungsstreits verlassen hatten und damit die MindestgrĂ¶ĂŸe der Fraktion unterschritten worden war.