Mehr Schlichtungsverfahren bei Schiedsämtern

SchiedsÀmter in Niedersachsen haben im vergangenen Jahr mehr Schlichtungsverfahren in Zivilsachen registriert als noch ein Jahr zuvor. 2021 waren es 1708 Verfahren, 140 mehr als noch 2020, wie das Justizministerium in Hannover auf dpa-Anfrage mitteilte. Knapp 70 Prozent der Verfahren endeten demnach im vergangenen Jahr mit einem Vergleich zwischen den Streitparteien. Ein Jahr zuvor waren es noch knapp zwei Prozentpunkte mehr. In den Jahren zuvor gingen noch mehr Verfahren ein, 2017 und 2018 waren es beispielsweise noch jeweils mehr als 1900.