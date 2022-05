Weil wirbt für Heimatschutzregiment in Niedersachsen

Weil wirbt f├╝r Heimatschutzregiment in Niedersachsen

Ministerpr├Ąsident Stephan Weil hat sich f├╝r den Aufbau eines Heimatschutzregiments der Bundeswehr in Niedersachsen ausgesprochen. Die Landesregierung werbe sehr stark daf├╝r, sagte der SPD-Politiker am Rande der Hannover Messe. "Wir sind ein sehr gro├čer Bundeswehr-Standort in Niedersachsen und wir haben, glaube ich, auch den gro├čen Vorteil der Zentralit├Ąt." Die Lage sei auch deshalb wichtig, weil die Heimatschutzbataillone nicht nur landesweit, sondern bundesweit t├Ątig seien. "Da ist die Zentralit├Ąt Niedersachsens f├╝r den norddeutschen Raum, aber auch insgesamt, ganz bestimmt ein gro├čes Pfund", sagte Weil.