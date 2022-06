Getöteter Obdachloser: Polizei hofft auf Fahndung in TV

Knapp ein Jahr nach der T├Âtung eines Obdachlosen in Hannover fehlt von dem T├Ąter oder den T├Ątern weiterhin jede Spur. Das Verbrechen an dem 54-J├Ąhrigen wird an diesem Mittwoch (20.15 Uhr) deshalb zu einem Fall in der ZDF-Fernsehsendung "Aktenzeichen XY... ungel├Âst". Die Ermittler hoffen auf neue Hinweise. Der Mann war am fr├╝hen Morgen des 6. Juli 2021 leblos auf einer Bank am Rand des Stadtwaldes Eilenriede entdeckt worden.