Oranienbaum-Wörlitz

Rückruf von Bauern-Kartoffelsalat: Kunststofffremdkörper

05.11.2019, 21:15 Uhr | dpa

Die Firma Füngers Feinkost hat eine Charge "Bauern-Kartoffelsalat mit ausgelassenem geräuchertem

Bauchspeck" zurückgerufen. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich farblose Kunststofffremdkörper in einzelnen

Packungen befinden, teilte das Unternehmen am Dienstag in Oranienbaum-Wörlitz mit. Betroffen seien ausschließlich

"Gut&Günstig"-400 Gramm-Becher mit dem auf

dem Deckelrand aufgedruckten Mindesthaltbarkeitsdatum 06.11.19. Sie wurden vorwiegend bei Edeka und Marktkauf angeboten. Kunden können den Kartoffelsalat zurückgeben und bekommen den Preis erstattet.