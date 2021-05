Borken

Tornado in Borken bundesweit der dritte in 2021

26.05.2021, 14:35 Uhr | dpa

Ein über Borken im westlichen Münsterland gefegtes Unwetter ist vom Deutschen Wetterdienst als Tornado bestätigt worden. "Es war der dritte Tornado in Deutschland im Jahr 2021", sagte DWD-Sprecher Andreas Friedrich am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Der Tornado habe einen Rüssel mit Bodenkontakt gehabt und sei auf der Fujita-Skala, die die Schadensklasse angibt, mit F1 (118 bis 180 Stundenkilometer) eingestuft worden. Die Skala reicht von F0 (abgebrochene Äste) bis F5 (Häuser werden aus dem Fundament gerissen). Nach Angaben der Feuerwehr in Borken hatte der Sturm am Dienstag vereinzelt Bäume umgestürzt und einige Dächer abgedeckt. Mehrere Medien hatten über das Wetterphänomen berichtet.