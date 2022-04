Köthen (Anhalt)

Halbe Million Euro Schaden bei Lagerhallenbrand

14.04.2022, 08:55 Uhr | dpa

Bei einem Lagerhallenbrand in Köthen (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) ist nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von etwa 500.000 Euro entstanden. Das Gebäude sei in der Nacht zum Donnerstag aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten, teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit. Auf dem Dach der Lagerhalle waren Solarzellen montiert, im Gebäude wurden Strohballen gelagert. Menschen waren durch den Brand nicht gefährdet. Die Feuerwehr plant nach Angaben der Polizei, das Gebäude kontrolliert abbrennen zu lassen.