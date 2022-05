Nächtliche Brände beschäftigen Einsatzkräfte in Halberstadt

Polizei und Feuerwehr mussten in der Nacht zu Samstag in Halberstadt (Landkreis Harz) zu drei BrĂ€nden ausrĂŒcken. Zuerst ging nach Angaben der Polizei eine Hecke nahe einem Wohnhaus in Flammen auf. Eine Zeugin habe zuvor einen Knall gehört, hieß es. Ein Übergreifen des Feuers auf das Haus konnte verhindert werden, verletzt wurde niemand. Beim zeitgleichen Brand einer Abfalltonne wurde den Angaben zufolge auch eine Hecke und eine RasenflĂ€che in Mitleidenschaft gezogen. Das dritte Feuer betraf laut Polizei eine Wiese in der NĂ€he eines Supermarktes. Hier sei ein 18-JĂ€hriger gestellt worden, der zuvor von einer Zeugin am Brandort beobachtet worden sei. Ob er fĂŒr den Wiesenbrand verantwortlich ist, mĂŒsse ermittelt werden. Weil jedoch bei dem jungen Mann eine Softairpistole gefunden wurde, sei gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet worden.