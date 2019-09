LIVESport in Karlsruhe

Jannik Arbogast gewinnt Baden-Marathon

23.09.2019, 10:28 Uhr

Starterfeld beim Baden-Marathon: Am Sonntag liefen 8.500 Sportler durch Karlsruhe. (Quelle: Facebook/Baden Marathon )

Guten Morgen und herzlich willkommen zurück in unserem Sport-Ticker mit den spannendsten Nachrichten und Geschichten aus dem Sport in Karlsruhe. Wir blicken zurück auf ein ereignisreiches Wochenende:

Ein Highlight war der Baden-Marathon am Sonntag. Rund 8.500 Läuferinnen und Läufer nahmen es mit der Königsdisziplin des Laufsports auf und liefen 42,195 Kilometer durch Karlsruhe. Das Rennen gewann Jannik Arbogast von der LG Region Karlsruhe in einer Zeit von 2:28:57 Stunden. Für den 27-Jährigen war es der erste Marathon seiner sportlichen Karriere. Schnellste Frau wurde Gabriela Rocha in 3:02:03 Stunden. Alle Ergebnisse des Laufs finden Sie hier.

"Was für ein Event, was für ein Lauf, ich danke allen", schrieb Arbogast nach dem Rennen auf Instagram.