Alle aktuellen Sport-News aus Karlsruhe

🔥🏀 DERBYTIME 🏀🔥 Duell der Raubkatzen an Spieltag drei – LIONS empfangen Tigers RUDEL MIT BLICK AUF DAS HEIM-DERBY Mit zwei knappen Siegen zum Saisonauftakt in der @barmer2basketballbundesliga ProA haben die PS Karlsruhe LIONS einen guten Start hingelegt und damit für Euphorie bei den Fans des Löwenrudels gesorgt. Doch in Karlsruhe nimmt man die kommenden Herausforderungen keineswegs auf die leichte Schulter, denn die Liga scheint 2019/2020 sehr ausgeglichen. Darauf deuten zumindest die bisherigen Ergebnisse in sämtlichen Hallen hin: Kantersiege sind Mangelware und so erwartet man in der Fächerstadt noch viele enge Basketball-Duelle. Bereits der kommende Spieltag verspricht Hochspannung, denn im zweiten Heimspiel in Folge erwartet Spieler und Fans eine brisanten Paarung. Am 5. Oktober kommen die @tigers_tuebingen nach Karlsruhe und wollen im Löwenrevier wildern. Mit Siegen gegen die Artland Dragons und den FC Schalke 04 Basketball sind die Schwaben ebenfalls gut aus den Startlöchern gekommen. Doch nur einer der Kontrahenten wird am Ende des Abends seine weiße Weste wahren und sich ins vordere Tabellendrittel schieben können. Für zusätzlichen Zündstoff dürfte die traditionelle badisch-schwäbische Rivalität sorgen. Zudem ist allen Beteiligten noch der drittletzte Spieltag der regulären Saison 2018/2019 im vergangenen März in Erinnerung. Damals kämpften sowohl LIONS als auch Tigers um einen der letzten Plätze, die zur Teilnahme an den PlayOffs berechtigen. Der Endstand in Tübingen lautete 94:100 nach Overtime und bedeutete gleichzeitig das Aus für die Tigers im Rennen um die Teilnahme an der Meisterschaftsrunde. Doch bei aller Rivalität überwiegen die Freude über eine attraktive Paarung, die Erwartung eines spannenden und fair geführten Duells in der Europahalle sowie ein Wiedersehen mit einem ehemaligen Wegbegleiter. Denn Roland Nyama, der inzwischen für die Tigers spielt, stand in den vergangenen zwei Spielzeiten für die LIONS auf dem Parkett. Spielbeginn am Samstag ist um 19:30 Uhr. 👉 Was habt ihr für ein Gefühl? Können die LIONS den dritten Sieg in der frischen Saison einfahren?