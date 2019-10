LIVEDie Sport-Woche im Blog

Schlagabtausch zwischen Wellenreuther und Müller

08.10.2019, 09:16 Uhr | t-online.de

Der Sport in Karlsruhe ist sehr vielfältig: Neben dem Karlsruher SC gibt es auch viele andere kleinere Sportvereine – auch abseits des Fußballs. In unserem neuen Live-Blog finden Sie ab sofort alle wichtigen Informationen rund um das Thema Sport in der Stadt.

Am kommenden Wochenende soll der Präsident des Karlsruher SC gewählt werden. Wer macht das Rennen? Ingo Wellenreuther, der amtierende Präsident, oder doch sein Herausforderer Martin Müller? Gestern Abend lieferten sich die beiden Kandidaten vor etwa 250 Gästen einen Schlagabtausch, berichtet der SWR. Wellenreuther betonte demnach, dass in seiner Amtszeit der Verein in die 2. Bundesliga aufstieg, dass er unabhängig sei und nur den KSC unterstütze. Martin Müller sagte laut SWR, er stehe für einen transparenteren Stil und wolle unter anderem auch besser mit der Stadt zusammenarbeiten. Es bleibt spannend!

17.39 Uhr: Rechtliche Prüfung der Kandidatur von Martin Müller dauert an

Im Kampf um das Amt des KSC-Präsidenten dauert die rechtliche Prüfung der Kandidatur von Martin Müller an, meldet der SWR. Gegenüber dem SWR sagte Müller, dass seine Kandidatur für das Amt des KSC-Präsidenten "formal einwandfrei ist".

13.45 Uhr: Kandidaten stellen sich im Vorfeld der Wahl KSC-Fans vor



Am Montagabend stellen sich die Kandidaten für die Wahl des KSC-Präsidiums den Fans vor. Der amtierende Präsident Ingo Wellenreuther und sein Gegenkandidat Martin Müller wollen sich ab 19 Uhr im "Fanzelt" neben dem ehemaligen Clubhaus den Fragen der Anhänger stellen, wie die Kollegen von "ka-news.de" berichten, die auch live vor Ort sein werden.

10.56 Uhr: PSK Lions am Mittwoch zu Gast bei Science City Jena

Vergangenen Samstag musste das Basketball-Team PS Karlsruhe Lions eine Niederlage einstecken. Die Lions verloren im Raubkatzen-Duell gegen die Tigers Tübingen 73:98. Viel Zeit für Erholung bleibt den Löwen nicht, denn schon am Mittwoch treten die Spieler gegen Science City Jena an.

9.25 Uhr: Neuer Wirbel um Präsidentschaftswahl beim KSC

Auf den Karlsruher SC wartet eine spannende Woche. Denn kurz vor der Mitgliederversammlung hat der Wahlausschuss des Vereins Bedenken gegen den Präsidentschaftskandidaten Martin Müller angemeldet. Hintergrund sind Müllers wirtschaftliche Verquickung mit der Immobiliengesellschaft CG Gruppe, in deren erweiterter Führungsebene der 55-Jährige sitzt. Die ist auch bei anderen Vereinen wie RB Leipzig und Hertha BSC aktiv – und Müller verstieße damit möglicherweise gegen die Lizenzierungsordnung der Deutschen Fußball Liga. Alle Infos dazu gibt es hier...

