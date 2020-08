Kiel

Hunderte Menschen demonstrieren gegen Corona-Auflagen

16.08.2020, 16:58 Uhr | dpa

Mehrere Hundert Menschen haban am Sonntag in Kiel gegen Corona-Auflagen und Maskenpflicht demonstriert. Unter dem Motto "Freiheit und Selbstbestimmung" fanden sich nach Polizeiangaben rund 400 bis 500 Menschen auf der Reventlou-Wiese ein. Die Kundgebung von "Querdenken Kiel 22" sei friedlich verlaufen. Allerdings sei es insgesamt sehr voll gewesen, da sich dort am Wasser auch viele andere Menschen aufgehalten hätten, sagte der Polizeisprecher. Die Abstandsregeln seien insgesamt jedoch eingehalten worden. An der Kiellinie fanden sich unter dem Motto "Solidarität im Umgang mit Corona" auch Gegendemonstranten ein.

Unter den Gegnern von Maskenpflicht und Corona-Auflagen befand sich auch der rechtsextreme Aktivist Nikolai Nerling, bekannt als Videoblogger "Der Volkslehrer". Nerling unterrichtete bis 2018 an einer Grundschule in Berlin-Gesundbrunnen. Da er nebenbei über seinen YouTube-Kanal Verschwörungstheorien sowie antisemitisches, rassistisches und völkisches Denken verbreitete, wurde er zunächst vom Schuldienst suspendiert und später ganz entlassen.