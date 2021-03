Kiel

Wildparks und Gartencenter öffnen wieder im Norden

01.03.2021, 03:41 Uhr | dpa

In Schleswig-Holstein treten am heutigen Montag weitere Lockerungen in der Corona-Pandemie in Kraft. So dürfen Friseursalons, Nagelstudios, Blumenläden und Gartencenter öffnen. Gleiches gilt für Außenanlagen von Wildparks, Zoos und Aquarien. Dortige Restaurants, Spielplätze und Gemeinschaftsunterkünfte bleiben geschlossen. Auch Sportanlagen können bei Einhaltung der Kontaktregeln für Individualsport aufmachen. So werden Tennisspiele im Einzel erlaubt, nicht aber im Doppel. Auch Ausfahrten mit kleinen Booten sind für die Angehörigen eines Hausstandes und eine weitere Person zugelassen.