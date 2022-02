Kiel

Landtag diskutiert über Berufsschulen und Geburtshilfe

24.02.2022, 01:58 Uhr | dpa

Mit der Zukunft der Berufsschulen in Schleswig-

Holstein setzt sich heute der Landtag auseinander. Dazu haben die Oppositionsfraktionen SPD und SSW Anträge eingebracht. Sie fordern ein Konzept zum Erhalt der Schulen auf dem Land. Während die Schülerzahlen an den allgemeinbildenden Schulen zuletzt fast konstant geblieben seien, gebe es an Berufsschulen kontinuierlich Rückgänge, heißt es. SPD und SSW wollen auch beide Schularten wechselseitig durchlässig machen. Ein weiteres Thema ist die Situation der Geburtshilfe im Land. Diese soll nach dem Willen von SPD und SSW mit einem Aktionsplan gestärkt werden.