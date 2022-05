Bovenschulte und Weil gratulieren Günther zu Wahlsieg

"Ich gratuliere meinem Amtskollegen Daniel G├╝nther herzlich zu diesem Ergebnis, das zu einem gro├čen Teil ihm pers├Ânlich zuzurechnen sein d├╝rfte", hie├č es in einer Stellungnahme von Weil am Sonntagabend. "F├╝r die schleswig-holsteinische SPD ist dieses Resultat nat├╝rlich eine herbe Entt├Ąuschung nach einem engagierten Wahlkampf. Sie hatte allerdings vor dem Hintergrund der gro├čen Popularit├Ąt des Ministerpr├Ąsidenten von Anfang an einen schweren Stand."

Der nieders├Ąchsische CDU-Landesvorsitzende Bernd Althusmann sprach von einem ├╝berragend guten Ergebnis der CDU in Schleswig-Holstein. "Gl├╝ckwunsch zu diesem Erfolg, der auch ein vielversprechendes Signal in Richtung NRW ist", kommentierte Althusmann das Wahlergebnis im n├Ârdlichsten Bundesland. Althusmann tritt als Spitzenkandidat der CDU bei der Landtagswahl in Niedersachsen am 9. Oktober gegen Amtsinhaber Stephan Weil an.