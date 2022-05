Arp sieht Koalitionsfrage der CDU als völlig offen an

Das B├╝ndnis aus CDU, Gr├╝nen und FDP habe in den vergangenen f├╝nf Jahren gut zusammengearbeitet. Es sei deshalb nicht sch├Ân, am Ende der Gespr├Ąche einen der beiden vertrauten Partner "vor den Kopf zu sto├čen". Die CDU hatte die Landtagswahl am Sonntag in Schleswig-Holstein klar gewonnen.