Der U-Boot- und Marineschiff-Hersteller Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) will Teile der insolventen MV-Werften in Mecklenburg-Vorpommern ├╝bernehmen. "Wir haben Interesse am Standort Wismar", sagte TKMS-Vorstandschef Oliver Burkhard der "Welt am Sonntag". Die Werft w├Ąre f├╝r jede Form von zus├Ątzlichen Auftr├Ągen geeignet, seien es U-Boote oder ├ťberwasser-Schiffe. Die Entscheidung liege beim Insolvenzverwalter und beim Gl├Ąubigerausschuss.