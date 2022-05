Zeitung: Losse-Müller soll neuer Fraktionschef werden

Nach der historischen Wahlniederlage der SPD bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein zeichnet sich an der Spitze der Landtagsfraktion ein Wechsel ab. Wie die "Kieler Nachrichten" am Montag unter Berufung auf Parteikreise berichteten, soll Spitzenkandidat Thomas Losse-Müller neuer Fraktionschef im Landtag werden und Serpil Midyatli ablösen. Losse-Müller und Midyatli waren am Montag zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.