CDU, Grüne und FDP loten Chancen für Jamaika-Neuauflage aus

Elf Tage nach der Landtagswahl haben CDU, Gr├╝ne und FDP Gespr├Ąche ├╝ber eine Fortsetzung des Dreierb├╝ndnisses aufgenommen. "Wir sind uns, glaube ich, in vielen Zielen, die wir auch f├╝r die n├Ąchsten f├╝nf Jahre haben, einig", sagte Ministerpr├Ąsident Daniel G├╝nther am Donnerstag vor Beginn des Sondierungsgespr├Ąchs in einem Kieler Hotel. Das B├╝ndnis arbeite seit f├╝nf Jahren vertrauensvoll, es gebe viele gute Argumente f├╝r eine Fortsetzung. Der CDU-Landesvorsitzende hatte beide Partner des amtierenden B├╝ndnisses dazu eingeladen.