Gespräche über Jamaika-Neuauflage im Norden gescheitert

Schleswig-Holstein bekommt voraussichtlich doch eine neue Regierungskoalition. In einem Sondierungsgespr├Ąch konnten sich die Spitzen von CDU, Gr├╝nen und FDP am Donnerstag in Kiel nicht auf Verhandlungen ├╝ber eine Fortsetzung des amtierenden Jamaika-B├╝ndnisses verst├Ąndigen. Er bedauere dies au├čerordentlich, sagte Ministerpr├Ąsident Daniel G├╝nther (CDU) nach mehrst├╝ndigen Beratungen in einem Kieler Hotel. Er habe sich ein anderes Ergebnis gew├╝nscht. Nun werde der CDU-Landesvorstand am Montag ├╝ber die Situation beraten und einem der beiden bisherigen Koalitionspartner ein Angebot f├╝r Sondierungsgespr├Ąche machen.