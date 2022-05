CDU strebt Schwarz-Grün in Schleswig-Holstein an

CDU strebt Schwarz-Gr├╝n in Schleswig-Holstein an

Gut zwei Wochen nach der Landtagswahl in Schleswig-Holstein hat die CDU den Gr├╝nen Gespr├Ąche ├╝ber die Bildung einer gemeinsamen Landesregierung angeboten. "Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht", sagte der Landesvorsitzende und Ministerpr├Ąsident Daniel G├╝nther am Montagabend nach einer Sitzung des erweiterten Landesvorstands in Kiel. Man wolle weiter f├╝r Dynamik im Land sorgen, "ehrgeizige Klimaschutzziele erreichen". G├╝nther k├╝ndigte an, die Gr├╝nen bereits f├╝r Dienstag 11.30 Uhr zu Sondierungen einzuladen. Mittwoch k├Ânnten dann bereits Koalitionsverhandlungen beginnen.