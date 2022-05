Wirtschaft zu Koalitionsverhandlungen: Planung beschleunigen

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) fordert zu den bevorstehenden Koalitionsverhandlungen von CDU und Gr├╝nen eine Beschleunigung von Planungen in Schleswig-Holstein. N├Âtig sei mehr Tempo etwa f├╝r den Bau des geplanten Fl├╝ssiggas-Terminals in Brunsb├╝ttel. "Ein solches Terminal ist f├╝r die Wirtschaft und die Energiesicherheit von strategischer Relevanz", teilte IHK-Pr├Ąsident Hagen Goldbeck am Dienstag mit.