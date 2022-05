Zahl der Arbeitslosen in Schleswig-Holstein sinkt weiter

Die Arbeitslosigkeit ist in Schleswig-Holstein durch die anhaltende Fr├╝hjahrsbelebung im Mai weiter zur├╝ckgegangen. Die Zahl der arbeitslos gemeldeten Frauen und M├Ąnner sank im Vergleich zum April um 2600 oder 3,3 Prozent auf 75.500, wie die Regionaldirektion der Agentur f├╝r Arbeit am Dienstag berichtete. Gegen├╝ber dem Vorjahresmonat betrug der R├╝ckgang 16.600 oder 18,0 Prozent. Die Arbeitslosenquote lag im Mai bei 4,8 Prozent, ein Prozentpunkt unter dem Mai-Wert des Vorjahres von 5,8 Prozent. Im April hatte die Quote 4,9 Prozent betragen. Stichtag f├╝r die Zahlen war der 12. Mai.