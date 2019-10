1. FC Köln verpflichtet neues Top-Talent aus Südkorea

LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

Es war schon länger spekuliert worden, ob der Südkoreaner Hee-Chan Hwang zum 1. FC Köln wechseln wird. Jetzt sind diese Gerüchte bestätigt worden. Das gab der Verein am Dienstag auf seiner Homepage bekannt. Demnach soll Hee-Chan Hwang ab Januar 2020 die U19 vom 1. FC Köln unterstützen. Hwang wechselt demnach auf Leihbasis für zweieinhalb Jahre von Südkoreas Club Ulsan Hyundai nach Köln. Der 18-Jährige werde im Sportinternat in Köln wohnen.

Matthias Heidrich, Leiter des Nachwuchsleistungszentrums, sagt in der Mitteilung: "Jae-hwan ist ein talentierter Mittelfeldspieler mit viel Entwicklungspotenzial. Er ist schnell, hat eine gute Technik und ist stark im Eins-gegen-Eins. Die Voraussetzungen haben gepasst, ihn nach Köln zu holen und es war der Wunsch des Spielers, sich in einem anderen Land beweisen zu dürfen. Wir geben ihm jegliche Zeit sich zu akklimatisieren und freuen uns, dass er unseren Kader verstärken wird."

Geschäftsführer Armin Veh will bald seine Zukunft beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln klären. "Wir werden zeitnah entscheiden, wie es weitergeht", kündigte Veh bei "Wontorra on Tour" auf Sky an: "Ich bin seit 30 Jahren in diesem Geschäft an vorderster Front. Die entscheidende Frage für mich ist nun: Möchte ich weitermachen oder möchte ich etwas anderes machen oder einfach eine Pause machen."

Seinen bis Juni 2020 laufenden Vertrag will der 58-Jährige in jedem Fall erfüllen. Eine mögliche Verlängerung macht Veh auch von der künftigen Aufteilung der Verantwortungsbereiche beim Aufsteiger abhängig, er möchte weiter im sportlichen Bereich die Hauptlast tragen. "Wir sind im Fußball-Bereich mit reichlich Experten aufgestellt", sagte der gebürtige Augsburger: "Wichtig ist, dass die, die Verantwortung tragen, auch das Sagen haben. Ich habe die Verantwortung, werde im Zweifel entlassen, also entscheide ich auch."

Viktoria Köln hat in der 3. Fußball-Liga den Sprung auf den vierten Tabellenplatz verpasst. Das Team von Trainer Pawel Dotschew kam beim SV Meppen nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus. Die Kölner blieben damit im vierten Spiel in Serie ohne Sieg, verbesserten sich aber trotzdem auf den sechsten Rang.

Meppen bleibt auf dem 14. Platz und damit nur vier Punkte vor einem direktem Abstiegsplatz. Vor 6000 Zuschauern traf Steffan Puttkammer nach 12 Minuten zum 1:0 für die Gastgeber. Mike Wunderlich markierte in der 66. Minute den verdienten Ausgleich. Für Meppen geht es in der kommenden Woche zum Tabellenführer Hallescher FC, Viktoria empfängt den 1. FC Magdebur

