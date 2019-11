Markus Gisdol zeigt neue Gesichter beim Training

View this post on Instagram

📰 | Der DEL-Standort Krefeld steht auf der Kippe. Kölner Haie-Fans der Gruppierung ≪Inferno della Nord≫ haben sich am Sonntag anlässlich des Heimspiels gegen die Pinguine erneut mit einem Spruchband mit dem Traditionsverein aus Krefeld solidarisiert. Der Verein hat seit längerer Zeit finanzielle Schwierigkeiten. Grund dafür sind Unstimmigkeiten mit einem der beiden Hauptgesellschafter. ___ Der russische Unternehmer Michail Ponomarew ist - neben seiner Funktion als Präsident und Geldgeber des Fußball-Drittligisten KFC Uerdingen - Hauptgesellschafter bei den Pinguinen und besitzt knapp 46 Prozent der Anteile. Laut Klubangaben blieben von ihm zugesagte Zahlungen aus - Ponomarew bestreitet das. Daher stehen Geschäftsführer Matthias Roos und Ponomarew seit längerem im Streit, denn ohne die so entstandene Etatlücke zu schließen, müsste der Verein Insolvenz anmelden. Da Ponomarew offenkundig kein großes Interesse an seinen Anteilen hat, könnte er diese auch verkaufen. Bisher gab es aber keine Einigung mit Interessenten. Am Mittwoch wurde auf einer Krisensitzung das weitere Vorgehen besprochen, eine Entscheidung allerdings auf die Gesellschafterversammlung am 28. November vertagt. Gelingt es auch dann nicht, eine Lösung zu finden oder ohne Ponomarew weiter zu machen, wäre Krefeld spätestens zu Beginn der neuen Saison kein DEL-Standort mehr. Bereits beim Auswärtsspiel in Krefeld im Oktober zeigte die Gruppe ein Spruchband mit dem Inhalt „Krefeld ist Pflicht - Tradition ersetzt man nicht“ und forderten den Erhalt des Standorts Krefeld in der DEL. _____________ #koelnerhaie | Foto: Inferno della Nord