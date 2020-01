Gerüchte um Wechsel vom Mark Uth zum 1. FC Köln

LIVESport-Tag im Live-Blog

03.01.2020, 11:16 Uhr | t-online.de , tme

Um den Wechsel von Schalke-Spieler Mark Uth gab es am Freitag zunächst unterschiedliche Gerüchte. Zunächst hieß es, dass der Transfer zum 1. FC Köln geplatzt sei. Doch wenig später dann die Wende, als die "Bild" Mark Uth in der Kölner Mediapark-Klinik fotografierte. Ein Hinweis, dass der Spieler sich bereits einem Medizincheck unterzogen haben könnte. Eine offizielle Bestätigung vom Verein gibt es dazu jedoch noch nicht.



Heute spielen die Kölner Haie gegen die Düsseldorfer EG. Los geht es um 19.30 Uhr in der Lanxess Arena. Das Spiel gilt als "Mutter aller Derbys", da zwischen den beiden Vereinen eine große Konkurrenz herrscht.

Zurück aus der Weihnachtspause: Die Spieler des 1. FC Köln beginnen heute wieder mit dem Training. Morgen dann geht es ins Wintertrainingslager in Benidorm (Spanien) und am 10. Januar wartet bereits das erste Testspiel gegen KRC Genk.

