Wechsel vom Mark Uth zum 1. FC Köln perfekt

03.01.2020, 17:52 Uhr | t-online.de , tme

Der 1. FC Köln hat den österreichischen Nationalspieler Louis Schaub (25) vom Trainingsbetrieb freigestellt. Wie der Klub am Freitag bestätigte, erhielt der Mittelfeldspieler von der sportlichen Leitung die Erlaubnis, sich einen neuen Verein zu suchen. Auch Vincent Koziello (24), Niklas Hauptmann (23) und Matthias Bader (22) spielen in den Planungen für die Rückrunde keine Rolle mehr. "Wir haben den Spielern und ihren Beratern mitgeteilt, dass sie in der Rückrunde wenig Aussicht auf Spielzeit haben. Sie können die Zeit jetzt nutzen, um sich neu zu orientieren und eine gute Lösung für alle Seiten zu finden", sagte Sportchef Horst Heldt der Bild und dem Express.

Mit etwas Verzögerung hat der 1. FC Köln nun offiziell in einer Pressemitteilung bestätigt, dass Mark Uth auf Leihbasis zu den Geißböcken wechselt. "Mark ist ein technisch starker Spieler mit sehr gutem Abschluss. Mit seiner Torjägerqualität wird er unser Spiel bereichern", wird Cheftrainer Markus Gisdol in der Mitteilung zitiert.

"Ich freue mich sehr, dass der Wechsel geklappt hat. Für mich war ganz entscheidend, dass ich in der Rückrunde Spielpraxis bekomme. Noch dazu kann ich meinen Heimatverein dabei unterstützen, in der Liga zu bleiben. Das ist unser großes Ziel", sagt Mark Uth laut der Mitteilung.

Der 1. FC Köln hat Mark Uth bis zum Sommer in seine Heimatstadt zurückgeholt. "Es ist alles unterschrieben. Ein Leihvertrag bis zum 30. Juni 2020", sagte Uth-Berater Volker Struth der Bild-Zeitung. Angreifer Uth wirkte am Freitagnachmittag bereits beim Trainingsauftakt der Geißböcke mit.

Spieler Mark Uth beim 1. FC Köln: Der Wechsel wurde am Freitagnachmittag von seinem Berater bestätigt.



Im Rahmen des Trainingslager in Benidorm in Spanien trägt der 1. FC Köln zwei Testspiele aus. Einmal geht es gegen KV Mechelen (7. Januar, 15.30 Uhr) und kurze Zeit später um 17.30 Uhr gegen Sporting Charleroi.

Nach den Gerüchten um den Wechsel des 28-Jährigen von Schalke 04 zum 1. FC Köln wird weiter spekuliert, ob Uth schon morgen mit ins Trainingslager nach Spanien fliegen könnte. Der von einer Adduktorenverletzung genesene Uth soll wieder voll belastbar und ein Wunschspieler von FC-Coach Markus Gisdol sein. Beide kennen sich aus gemeinsamen Zeiten in Hoffenheim.

Beim Derby 2016 gegen Mönchengladbach verwandelte 1. FC Köln-Profi Marcel Risse einen Freistoß aus großer Entfernung in ein Tor. Für den 1. FC Köln ein Grund, dieses Glanzleistung als Tor des Jahrzehnts zu küren.



Um den Wechsel von Schalke-Spieler Mark Uth gab es am Freitag zunächst unterschiedliche Gerüchte. Zunächst hieß es, dass der Transfer zum 1. FC Köln geplatzt sei. Doch wenig später dann die Wende, als die "Bild" Mark Uth in der Kölner Mediapark-Klinik fotografierte. Ein Hinweis, dass der Spieler sich bereits einem Medizincheck unterzogen haben könnte. Eine offizielle Bestätigung vom Verein gibt es dazu jedoch noch nicht.



Heute spielen die Kölner Haie gegen die Düsseldorfer EG. Los geht es um 19.30 Uhr in der Lanxess Arena. Das Spiel gilt als "Mutter aller Derbys", da zwischen den beiden Vereinen eine große Konkurrenz herrscht.

Zurück aus der Weihnachtspause: Die Spieler des 1. FC Köln beginnen heute wieder mit dem Training. Morgen dann geht es ins Wintertrainingslager in Benidorm (Spanien) und am 10. Januar wartet bereits das erste Testspiel gegen KRC Genk.

