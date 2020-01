LIVESport-Tag im Live-Blog

Neuzugänge des 1. FC Köln sollen Niveau steigern

16.01.2020, 11:28 Uhr | t-online.de

Der zum 1. FC Köln verliehene Mark Uth bedauert sein Einsatzverbot im Spiel gegen seinen Stammverein FC Schalke 04. Der Stürmer des Reviervereins konnte nur unter der Auflage, dass er in der Bundesligapartie gegen Schalke nicht zum Einsatz kommt, auf Leihbasis an den Rhein wechseln. "Für mich ist es schade, dass ich nicht gegen die Jungs spielen darf. Es ist eine Klausel, die ich akzeptieren muss", sagte der 28-Jährige dem Fachmagazin "kicker".

Die U16 und U17 waren zu Gast im NS-Dokumentationszentrum in Köln. Es gab unter anderem eine Führung durch das EL-DE-Haus. Die Viktoria wollte, dass sich die Jugendmannschaften mit dem Thema Rassismus und Diskriminierung auseinander setzen.

In den letzten drei Rückrundenspielen des 1. FC Köln gab es drei Siege, doch in den drei Tests gegen Charleroi (1:2), Mechelen (2:2) und Genk (1:1) keinen Erfolg. Dennoch war Trainer Gisdol mit dem Trainingslager in Benidorm zufrieden. Vor allem an der Fitness wurde gearbeitet. Die Neuzugänge Mark Uth und Elvis Rexhbecaj sollen das Niveau heben.

