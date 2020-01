LIVESport-Tag im Live-Blog

1. FC Köln könnte Cordoba vorzeitig verlängern

21.01.2020, 08:03 Uhr | t-online.de, tme

Egal ob 1. FC Köln, Fortuna, Viktoria oder die vielen kleineren Kölner Sportvereine: Sport spielt in Köln eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie darum alle wichtigen Informationen rund um das Thema Sport in der Region.

Nach seinem Doppelpack beim Spiel gegen VfL Wolfsburg könnte der 1. FC Köln Jhon Cordoba vorzeitig verlängern. Wie die "Bild" berichtet, ist Horst Heldt an einer schnellen Verlängerung des Vertrages interessiert. Denn andere Clubs würden bereits Interesse an dem Spieler äußern, dessen Vertrag im Sommer 2021 ausläuft.



