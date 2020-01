LIVESport-Tag im Live-Blog

1. FC Köln vor Spiel gegen Dortmund ambitioniert

22.01.2020, 08:51 Uhr | t-online.de, tme

Spieler des 1. FC Köln trainieren am Dienstag in Köln: Vor dem Spiel gegen Dortmund sind die Kölner motiviert. (Quelle: Bucco/imago images)

Egal ob 1. FC Köln, Fortuna, Viktoria oder die vielen kleineren Kölner Sportvereine: Sport spielt in Köln eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie darum alle wichtigen Informationen rund um das Thema Sport in der Region.

Am Freitag spielt der 1. FC Köln gegen Borussia Dortmund. Die Kölner gehen mit vier Siegen in Serie selbstbewusst in die Partie. Doch Auch Borussia Dortmund hat mit Erling Haalands Dreierpack gegen den FC Augsburg momentan Aufwind. Die Heimstärke des BVB könnte für Köln also zum Verhängnis werden. Deswegen trainieren die Kölner diese Woche noch fleißig am Geißbockheim, bevor es in den Bus nach Dortmund geht.



Guten Morgen, Köln! Auch heute berichten wir wieder über alles, was im Lokalsport in Köln wichtig ist. Wenn Sie Anregungen oder Kritik für uns haben, können Sie uns gerne einen Kommentar unter dem Artikel schreiben.