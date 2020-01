LIVESport-Tag im Live-Blog

1. FC Köln weiter auf Spielersuche

30.01.2020, 08:37 Uhr | t-online.de

Egal ob 1. FC Köln, Fortuna, Viktoria oder die vielen kleineren Kölner Sportvereine: Sport spielt in Köln eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie darum alle wichtigen Informationen rund um das Thema Sport in der Region.

Dem 1. FC Köln bleiben nur noch zwei Tage für einen Transfer. Denn am Freitag um 18 Uhr endet die Transferperiode für den Winter. Wie "Express" berichtet, befindet sich Horst Heldt bereits in "Dauertelefonaten", um Lösungen zu finden. Ebenso wie Alexander Wehrle und Präsident Werner Wolf. Gesucht wird ein neuen Innenverteidiger. Vier Profis sollen den Klub zudem verlassen.

Hallo, Köln! Wir hoffen, Sie sind gut in den Tag gestartet. Auch heute berichten wir wieder über alles, was im Lokalsport in Köln wichtig ist. Schön, dass Sie wieder dabei sind.