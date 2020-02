LIVESport-Tag im Live-Blog

1. FC Köln ackert für nächste Partie

18.02.2020, 09:31 Uhr | t-online.de

Egal ob 1. FC Köln, Fortuna, Viktoria oder die vielen kleineren Kölner Sportvereine: Sport spielt in Köln eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie darum alle wichtigen Informationen rund um das Thema Sport in der Region.

Horst Heldt gilt in der Öffentlichkeit ja eher nicht als typische kölsche Frohnatur. Gemeinsam mit Finanzvorstand Alexander Wehrle war er aber gestern trotzdem zu Gast bei der Bürgergarde blau-gold – und ließ sich dort einkleiden. Das Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen, wie die Kollegen vom "Express" berichten.

"Nach dem Spiel ist vor dem Spiel", twitterte der 1. FC Köln am Montag. Es bleibt keine Zeit für schlechte Stimmung, die nächste Partie steht bereits am Samstag gegen Hertha BSC an. Nach der bitteren Niederlage gegen den FC Bayern München geht das Training für das Team von Markus Gisdol weiter. Das sieht doch schon ganz gut aus...

Guten Morgen, Köln! Wir hoffen, Sie sind gut in den Tag gestartet. Auch heute berichten wir an dieser Stelle wieder über die neuesten Nachrichten rund um dem Lokalsport in Köln. Schön, dass Sie wieder dabei sind!