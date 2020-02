LIVESport-Tag im Live-Blog

Pleite-Serie der Kölner Haie geht weiter

20.02.2020, 14:36 Uhr | t-online.de, tme

In unserem Live-Blog finden Sie darum alle wichtigen Informationen rund um das Thema Sport in der Region.

Vor dem Auswärtsspiel des 1. FC Köln bei Hertha BSC in Berlin geben sich die Gegner kämpferisch und wollen ihren "Heimfluch" beenden. Denn nach nur drei Erfolgen aus neun Spieln sagte Managaer Michael Preetz bei einer Pressekonferenz vor dem Spiel am Freitag. "Drei Heimsiege sind dürftig, keine Frage." Aber auch der 1. FC Köln dürfte um einen Sieg bemüht sein.

Manfred Schmid wird heute 49. Jahre alt. Per Twitter wünscht der 1. FC Köln, bei dem Schmid Development Coach ist, "MannI" alles Gute.



🎈 Manfred Schmid, Development Coach beim #effzeh, feiert heute seinen 49. Geburtstag. Alles Gute, lieber Manni! 🎉 pic.twitter.com/93yfMDu65a — 1. FC Köln (@fckoeln) February 20, 2020

Wie der 1. FC Köln auf Twitter mitteilte, schließt sich der Club den Worten der Stadt Köln an, die heute beim Karnevalsauftakt in einer Gedenkminute den Opfer und Angehörigen des Anschlags in Hanau gedacht hat.



Der #effzeh schließt sich den Worten der Stadt @Koeln an. Wir trauern mit den Angehörigen der Opfer in #Hanau und wünschen allen Verletzten vollständige Genesung. https://t.co/l4oJrfcWDo — 1. FC Köln (@fckoeln) February 20, 2020

Krise ist Krise und Karneval ist Karneval. Die Kölner Haie lassen sich trotz der tristen sportlichen Situation in der Deutschen Eishockey Liga den Spaß nicht nehmen. Per Twitter sendete der DEL-Krisenclub am Altweibertag zum Start des Karneval-Höhepunktes närrische Grüße in die Welt. "Die Haie wünschen allen Jecken tolle Tage", twitterte der Club.

Wir wünschen allen Haie-Fans viel Spaß beim Fastelovend! pic.twitter.com/w7igK67LNx — Kölner Haie (@Koelner_Haie_72) February 20, 2020

Am Mittwochabend haben die Kölner Haie in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) gegen den ERC Ingolstadt verloren. Am Ende stand es 2:1 für die Gastgeber. Das Tor für die Kölner schoss Jonathan Matsumoto.

Wir unterliegen Ingolstadt mit 1:2. pic.twitter.com/7HJSjonfvi — Kölner Haie (@Koelner_Haie_72) February 19, 2020

Guten Morgen, Köln! Auch heute berichten wir an dieser Stelle wieder über die neuesten Nachrichten rund um dem Lokalsport in Köln. Schön, dass Sie wieder dabei sind!