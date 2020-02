LIVESport-Tag im Live-Blog

1. FC Köln will mit Hertha gleichziehen

21.02.2020, 09:31 Uhr | t-online.de

Egal ob 1. FC Köln, Fortuna, Viktoria oder die vielen kleineren Kölner Sportvereine: Sport spielt in Köln eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie darum alle wichtigen Informationen rund um das Thema Sport in der Region.

Morgen Nachmittag treffen der 1. FC Köln und Hertha BSC zum 70. Mal in einem Pflichtspiel aufeinander. Im Olympiastadion hatten die Kölner bisher nur wenig Glück. Aber die Berliner Profis sind in dieser Saison nicht besonder heimstark. In der Tabelle liegt Hertha aktuell nur drei Punkte vor den Geißböcken. Mit einem Sieg könnte der FC Köln morgen also gleichziehen.



Hallo, Köln! Auch heute berichten wir an dieser Stelle wieder über die neuesten Nachrichten rund um dem Lokalsport in Köln. Schön, dass Sie wieder dabei sind!