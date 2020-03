LIVESport-Tag im Live-Blog

Diebe klauen dem 1. FC Köln Dutzende Fahrräder

06.03.2020, 16:56 Uhr | t-online.de

Egal ob 1. FC Köln, Fortuna, Viktoria oder die vielen kleineren Kölner Sportvereine: Sport spielt in Köln eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie darum alle wichtigen Informationen rund um das Thema Sport in der Region.

Heute um 19.30 Uhr geht es für die Kölner Haue gegen die Eisbären Berlin. Dabei treffen die Eisbären auf ihren Ex-Coach Krupp, der nun die Haie trainiert. Mehr dazu hier.



Laut Sportinformationsdienst könnte die Aufstellung des 1. FC Köln gegen den SC Paderborn wie folgt aussehen: Horn – Ehizibue, Bornauw, Leistner, Schmitz – Skhiri, Hector – Kainz, Rexhbecaj, Jakobs – Uth. Trainer: Gisdol.

Dreister Diebstahl in Köln: Bei einem Einbruch in ein Material-Container wurden dem 1. FC Köln 22 Fahrräder gestohlen. Sie werden oft genutzt, um die Spieler bei einer Tour durch den Grüngürtel wieder zu regenieren. Die ganze Meldung lesen Sie hier.



Nur einen Tag nach dem Spiel der ersten Mannschaft gegen den SC Paderborn empfängt die U17 des 1. FC Köln Borussia Dortmund. Um 11 Uhr geht es los. Die U21 spielt gegen den VfB Homberg, die U19 gegen Duisburg.



Weil der Platz in der Sportclub Arena nicht bespielbar ist, wurde das Spiel von Regionalligist Fortuna Köln gegen den SC Verl für heute Abend abgesagt. Das gaben beide Vereine auf ihren Facebook-Seiten bekannt. Ein Nachholtermin für das Match steht noch nicht fest.

🚨 SPIELABSAGE! 🚨 Das Spiel gegen den Sportclub Verl von 1924 e.V. wurde gerade offiziell abgesagt! Der Platz in der Sportclub Arena ist nicht bespielbar. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest. Gepostet von Fortuna Köln am Freitag, 6. März 2020

Die Marathon-Saison hat begonnen und so wird es auch langsam wieder Zeit für den Kölner Schulwaldlauf am 6. Juni. Schon zum 63. Mal findet die kostenlose Nachwuchsveranstaltung statt. Kinder der Jahrgänge 2009 bis 2013 können dabei rund um den Adenauer Weiher ihr Lauftalent auf die Probe stellen. Ab sofort ist die Online-Anmeldung freigeschaltet.

Für die Handballerinnen des 1. FC Köln geht es nach der Karnevalspause wieder weiter. Samstag Nachmittag spielen sie auswärts gegen Borussia Dortmund II. Zuletzt haben die Kölnerinnen drei Siege holen können. Das Heimspiel gegen Dortmund haben sie ebenfalls für sich entschieden. Anpfiff ist um 16 Uhr.

Heute steht der 25. Spieltag für die Kölner und Paderborner an. Der 1. FC Köln hat sich dank seiner starken Resultate vom Abstiegskampf weit entfernt. Für Schlusslicht SC Paderborn sieht es dagegen ganz anders aus. Wie das Spiel heute ausgeht, können Sie beim Streaming-Dienst DAZN verfolgen. Der hat die Exklusivrechte. Sky liefert ab 22.30 Uhr eine 20-minütige Zusammenfassung des Spiels. Im TV kann das Spiel nicht live geschaut werden, doch in der ARD-Sportschau gibt es am Samstag ab 18.30 Uhr einen Zusammenschnitt der Partie.

Guten Morgen, Köln! Wir hoffen, Sie sind gut in den Tag gestartet. Auch heute berichten wir an dieser Stelle wieder über die neuesten Nachrichten rund um dem Lokalsport in Köln. Schön, dass Sie wieder dabei sind!